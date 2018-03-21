Popstar 2018 yarışmacısı Tuana Berberoğlu kimdir?
Popstar 2018 yarışmacısı Tuana Berberoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Tuana Berberoğlu kimdir? İşte Popstar 2018'deki ilk performansında Çaresizim şarkısını söyleyen Tuana Berberoğlu’nun yaşı, eğitim bilgileri ve hayatına ilişkin diğer detaylar!
Popstar 2018 yarışmacılarından Tuana Berberoğlu'nu yakından tanıyalım...
Diyarbakır doğumlu olan ancak ailesi Ankara’da yaşayan Tuana Berberoğlu, 26 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya geldi. Yarışmaya internet yoluyla başvuran genç yarışmacı, İstanbul Teknik Üniversitesi – Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı bölümünde eğitimini sürdürüyor. Türk Sanat Müziği tarzında şarkılar söyleyen Batuhan Öztürk, kendisini tanıttığı videoda şunları söyledi: Ailem Ankara’da, ben İstanbul’da okuyorum. Duygusal bir insanım ama asla belli etmem. Bir şeye üzüldüysem o an söylemem, çok belli etmem. Uçuk tepkilerim yoktur, çok çabuk sinirlenmem ama sinirlenince yıkabiliyorum ortalığı. Umarım hak eden kazanır.
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