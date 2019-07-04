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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları kimler? işte konusu ve kadrosu

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Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları kimler? işte konusu ve kadrosu

Pers Prensi: Zamanın Kumları filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2010 yılında vizyona giren Pers Prensi: Zamanın Kumları, o dönemin en çok dikkat çeken ve Oscar’a aday gösterilen projelerindendi. Peki, Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları kimler? İşte, konusu ve kadrosuna ilişkin detaylı bilgi...

Haşhaşiler, Asassinler ve Binbir Gece masallarını konu alan Pers Prensi: Zamanın Kumları’nın yönetmenliğini Mike Newell üstlendi. Filmin oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina, Toby Kebbell, Richard Coyle ve Ronald Pickup paylaşıyor.
"Pers Prensi: Zamanın Kumları" vizyona girdiği dönem, Jake Gyllenhaal'un canlandırdığı rolün İran kökenli bir oyuncunun canlandırması gerektiği yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.

KONUSU

6. yüzyıl İran'ında yaşayan Destan (Jake Gyllenhaal) bir sokak çocuğudur, öksüzdür ve hiç parası yoktur. Tesadüfen kralın dikkatini çeker ve onun tarafından evlat edinilir. Kralın oğulları ile birlikte büyüyen ve amcası Nizam'dan bilgelik ve asalet öğrenen Destan, güçlü bir savaşçı olur. Destan günün birinde önemli bir hazineyi ele geçirir:Ölümlülere zamanı tersine çevirme olanağı tanıyan efsanevi "Zamanın Kumları"nın anahtarı olan antik, cam saplı bir hançer...

Ancak bu sırada Kral, suikasta kurban gider ve Destan suçlanır. İsmini temize çıkarmak isteyen Destan, ailesi yüz yıllardır "Zamanın Kumları"nı muhafaza eden gözüpek prenses Tamina (Gemma Arterton) ile iş birliği yapmak zorunda kalır.

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