Payitaht Abdülhamid'in 101. bölümünde Halil Halid ölecek mi? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid 20 Aralık Cuma akşamı 101. yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Geçen haftaki bölümde yaşananların ardından sabırsızlıkla yeni bölümü bekleyen Payitaht Abdülhamid hayranları bu hafta Blavatsky Ezoterik örgüt başlarının İstanbul’a davet edilmesini ve kutsal emanetlerle ilgili planlarını takip edecek. Öte yandan, Namlunun ucundaki Halil Halid ölecek mi? sorusu da yeni bölüme damga vuracak. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 101. bölüm fragmanı.

PATİYAHT ABDÜLHAMİD'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Abdülhamid, tutuklattığı Karaso’dan perde arkasındaki düşmanını öğrenmeye çalışırken, Zalman ise sorgudaki Karaso’nun ağzını kapatmanın yollarını arar… Karaso Abdülhamid’e Bulgar Prensini hedef gösterir. Abdülhamid Prensi Payitaht’a çağırırken, Zalman’ın planı Prens’in suikasta uğraması, ve mesulünün Abdülhamid olmasıdır.

Cemile Bidar’ın mektuplarını okuduğunu öğrenince deliye döner. Bidar ise Abdülhamid’e her şeyi anlatmaya kararlıdır. Blavatsky Ezoterik örgüt başlarını İstanbul’a davet ederek, kutsal emanetlere sahip olacaklarını, dünyayı birlikte yöneteceklerini açıklayacaktır.

Mehmet’le Paris’e gitme niyetinde olan Gülcemal’e Blavatsky’nin dehşet verici cezası ne olacak? Kocasıyla buluşmaya giden Cemile Sultan’ı ve konakta kazıya başlamış olan Blavatsky’yi bekleyen kötü sürprizler nedir?



Namlunun ucundaki Halil Halid ölecek mi? Zalman’ın suikast planına dahil ettiği Halil Halid’in ekibini nasıl bir tertip beklemekte?

Zalman planında başarılı olup Abdülhamid’i Prens’in katili olarak göstermeyi başarabilecek mi?