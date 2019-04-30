Özlem Özden kimdir? Bu Tarz Benim'le ünlenmişti
Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Özlem Özden, konuk olarak katıldığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Özlem Özden, 2015 Ocak ayında vizyona giren 'Sebahat ile Melahat' adlı sinema filminde küçük bir rol ile sinema dünyasına adım attı. Peki, Özlem Özden kimdir?
Özlem Özden, 1981 yılında dünyaya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi alanında lisans yaptı. Üniversiteden mezun olduktan sonra kamu yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı.
2014 yılında katıldığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programıyla adını duyurdu ve gerek jüri üyeleri gerekse diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme geldi.
Sunuculuğunu Öykü Serter‘in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez‘in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Ezgi Baylar, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Nur Bozar, Roza Şake, Sara Ayşem Koçoğlu, Tuğçe Ergişi, Meltem Keklik ile yarıştı. 2015 Ocak ayında vizyona giren “Sebahat ile Melahat” adlı sinema filminde küçük bir rol ile sinema dünyasına adım attı.
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