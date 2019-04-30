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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Özlem Özden kimdir? Bu Tarz Benim'le ünlenmişti

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Özlem Özden kimdir? Bu Tarz Benim'le ünlenmişti

Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Özlem Özden, konuk olarak katıldığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Özlem Özden, 2015 Ocak ayında vizyona giren 'Sebahat ile Melahat' adlı sinema filminde küçük bir rol ile sinema dünyasına adım attı. Peki, Özlem Özden kimdir?

Özlem Özden, 1981 yılında dünyaya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi alanında lisans yaptı. Üniversiteden mezun olduktan sonra kamu yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 

2014 yılında katıldığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programıyla adını duyurdu ve gerek jüri üyeleri gerekse diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme geldi.

Sunuculuğunu Öykü Serter‘in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez‘in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Ezgi Baylar, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Nur Bozar, Roza Şake, Sara Ayşem Koçoğlu, Tuğçe Ergişi, Meltem Keklik ile yarıştı. 2015 Ocak ayında vizyona giren “Sebahat ile Melahat” adlı sinema filminde küçük bir rol ile sinema dünyasına adım attı.

 

 

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