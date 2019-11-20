Özge Törer’in canlandırdığı Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kimdir?
Kuruluş Osman’da genç oyuncu Özge Törer’in canlandırdığı Bala Hatun şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Kuruluş Osman’ın kadrosunu inceleyenler, hem Özge Törer’in hem de Bala Hatun’un hayatına dair bilgileri merak ediyor. Peki, Özge Törer ve Bala Hatun kimdir? İşte, oyuncu ve karaktere ilişkin bilgiler…
Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerin hayatları merak konusu oldu, en çok dikkat çeken isimlerden biri de Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun'u canlandıracak olan Özge Törer. İşte, Bala Hatun karakteri ve Özge Törer’in hayatına dair kısa bir bilgi...
BALA HATUN KİMDİR?
Râbi'a Bâlâ Hâtun, Osmanlı I. Osman Osman'ın eşiydi. Ünlü Şeyh Edebali'nin kızı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Alaeddin Paşa'nın annesiydi. 1289'da doğan Bala Hatun 1234'te hayatını kaybetmiştir. Onun kimliği sık sık Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun ile karıştırılıyor.
ÖZGE TÖRER KİMDİR?
Kuruluş Osman’da rol alacağı haberleriyle adını duyuran Özge Törer, henüz 20'li yaşların başında bir oyuncudur. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.
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