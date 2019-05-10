Özge Borak kimdir ve kaç yaşındadır?
Sinema ve dizi oyuncusu olan Özge Borak, yer aldığı projelerle gündemdeki yerini korumaya ve adından söz ettirmeye devam ediyor. İnternet ve magazin takipçileri, Özge Borak'ın hayatı ile ilgili zaman zaman araştırmalar yapıyor. Peki, Eyvah Eyvah’ta canlandırdığı Müjgan karakteri ile büyük çıkış yakalayan Özge Borak kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, özge Borak'ın hayatı ile ilgili bilgiler.
Başarılı oyuncu Özge Borak, 2003-2004 yılları arasında rol aldığı Sultan Makamı ile kariyer hayatında başarı yakaladı ve adını duyurdu. Ünlü oyuncu Özge Borak'un hayatı, internet kullanıcıları tarafından merak edilmeye devam ediyor. İşte, Ihlamurlar Altında, Eşref Saati ve Küçük Kadınlar gibi dizilerde rol alan Özge Borak'ın hayatı ve biyografisi.
ÖZGE BORAK'IN HAYATI
Ünlü oyuncu Özge Borak 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır. Sanatçı bir aileden gelen ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan sanatçının annesi, balerin Buket Borak olup, Kardeşi Selim Borak İDOB'un baş dansçılarından, eski kocası Bülent Şakrak, İDOB baletidir. 2010 yılında Bülent Şakrak ile boşanmışlardır. Daha sonra Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. Çift evliliklerini 14 Kasım 2014 tarihinde sonlandırmıştır.
Özge Borak, ilk olarak 2003 yılında kamera karşısına geçerek bir dizide rol almış, film dünyasına da katılmıştır. 15 Ekim 2012 tarihinde, Leyla ile Mecnun adlı dizinin 68. bölümünde "Pakize" rolünde konuk oyuncu olarak oynamıştır. Ayrıca Özge Borak 2009 yılında bir Kürt filmi Roja Reş'te (Karanlık Gün)'de "Rozêrîn" karakterini canlandırmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle