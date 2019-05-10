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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 21:16, Son Güncelleme:

Özge Borak kimdir ve kaç yaşındadır?

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Özge Borak kimdir ve kaç yaşındadır?

Sinema ve dizi oyuncusu olan Özge Borak, yer aldığı projelerle gündemdeki yerini korumaya ve adından söz ettirmeye devam ediyor. İnternet ve magazin takipçileri, Özge Borak'ın hayatı ile ilgili zaman zaman araştırmalar yapıyor. Peki, Eyvah Eyvah’ta canlandırdığı Müjgan karakteri ile büyük çıkış yakalayan Özge Borak kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, özge Borak'ın hayatı ile ilgili bilgiler.

Başarılı oyuncu Özge Borak, 2003-2004 yılları arasında rol aldığı Sultan Makamı ile kariyer hayatında başarı yakaladı ve adını duyurdu. Ünlü oyuncu Özge Borak'un hayatı, internet kullanıcıları tarafından merak edilmeye devam ediyor. İşte, Ihlamurlar Altında, Eşref Saati ve Küçük Kadınlar gibi dizilerde rol alan Özge Borak'ın hayatı ve biyografisi.

ÖZGE BORAK'IN HAYATI

Ünlü oyuncu Özge Borak 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır. Sanatçı bir aileden gelen ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan sanatçının annesi, balerin Buket Borak olup, Kardeşi Selim Borak İDOB'un baş dansçılarından, eski kocası Bülent Şakrak, İDOB baletidir. 2010 yılında Bülent Şakrak ile boşanmışlardır. Daha sonra Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. Çift evliliklerini 14 Kasım 2014 tarihinde sonlandırmıştır.

Özge Borak, ilk olarak 2003 yılında kamera karşısına geçerek bir dizide rol almış, film dünyasına da katılmıştır. 15 Ekim 2012 tarihinde, Leyla ile Mecnun adlı dizinin 68. bölümünde "Pakize" rolünde konuk oyuncu olarak oynamıştır. Ayrıca Özge Borak 2009 yılında bir Kürt filmi Roja Reş'te (Karanlık Gün)'de "Rozêrîn" karakterini canlandırmıştır.

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