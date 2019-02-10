Ozan Yiğit kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları arasında yer alan Ozan Yiğit birçok kişinin merak edip sorguladığı isimlerin başında yer almaya başladı. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Organize İşler 2 filminde de oyunculuk performansı sergileyen Ozan Yiğit'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Ozan Yiğit kimdir? Kaç yaşındadır?
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Ozan Yiğit kendisini şu şekilde ifade ediyor;
1993 doğma büyüme Ankara’lıyım. Tiyatroyla lise dönemimde zor geçen buluğ çağımı bastırsın diye zorla tanıştırıldım. 18 yaşında oyunculuğun membağı LA’ye yelkenlerimi açtım... Önce dil okulu sonra New York Film Academy - BFA Acting for Film’de eğitimlerimi aldım derken 5 yıl nasıl geçti hiç anlamadım. 2 yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Ekşi Elmalar ve Tatlım Tatlım filmlerinde ufak , çok ufak tecrübelerim oldu. Yaklaşık 2 yıldır BKM Mutfak çatısı altında yolculuğuma devam ediyorum.
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