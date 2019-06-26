'Oyunculuk yazarlığımı besliyor'
Kanal D’nin hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan günlük dizisi “Yaralı Kuşlar”, hikayesi ile olduğu kadar oyuncuları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Dizide Doğan karakterine hayat veren oyuncu Sezgin Irmak aynı zamanda başarılı bir yazar. Senaryo yazarlığının yanı sıra Aşka Af Yok, Cesaret, Zehr-i Bal, (3’leme) Mühr-ü Kalp ve Sırr-ı Sevda adında beş adet kitabı bulunan Irmak, Yaralı Kuşlar ve kariyeri ile ilgili şunları söyledi;
“Tiyatroya romanlarımdaki ve senaryolarımdaki diyalogları güçlendirmek için gitmeye karar vermiştim. Yalnız ne mutlu bana ki bu yolda emeklerken başta Cem Davran olmak üzere, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin, Adil Varolgüneş ve Erkan Can gibi çok değerli hocalarım oldu. Bu serüvende çeşitli oyunlar çıkardık. Oyunculuğun yazarlığıma inanılmaz katkıları oldu. Elbette yazarlığımın da oyunculuğuma… Yaralı Kuşlar’da Doğan karakteriyle tanıştığımda inanılmaz heyecanlandım. İşini seven bir ekiple hareket ettiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyen Yaralı Kuşlar, yeni bölümleri ile hafta içi saat 15.45’te her gün Kanal D’de.
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