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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

'Oyunculuk yazarlığımı besliyor'

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'Oyunculuk yazarlığımı besliyor'

Kanal D’nin hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan günlük dizisi “Yaralı Kuşlar”, hikayesi ile olduğu kadar oyuncuları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dizide Doğan karakterine hayat veren oyuncu Sezgin Irmak aynı zamanda başarılı bir yazar. Senaryo yazarlığının yanı sıra Aşka Af Yok, Cesaret, Zehr-i Bal, (3’leme) Mühr-ü Kalp ve Sırr-ı Sevda adında beş adet kitabı bulunan Irmak, Yaralı Kuşlar ve kariyeri ile ilgili şunları söyledi;

 “Tiyatroya romanlarımdaki ve senaryolarımdaki diyalogları güçlendirmek için gitmeye karar vermiştim. Yalnız ne mutlu bana ki bu yolda emeklerken başta Cem Davran olmak üzere, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin, Adil Varolgüneş ve Erkan Can gibi çok değerli hocalarım oldu. Bu serüvende çeşitli oyunlar çıkardık. Oyunculuğun yazarlığıma inanılmaz katkıları oldu. Elbette yazarlığımın da oyunculuğuma… Yaralı Kuşlar’da Doğan karakteriyle tanıştığımda inanılmaz heyecanlandım. İşini seven bir ekiple hareket ettiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.

Oyunculuk yazarlığımı besliyor
Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyen Yaralı Kuşlar, yeni bölümleri ile hafta içi saat 15.45’te her gün Kanal D’de.

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