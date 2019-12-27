Oylum Talu kimdir?

İzmir doğumlu Oylum Talu 1976 yılında dünyaya geldi. Oylum Talu, kimya mühendisi ve Aliağa Rafinerisi'nin işletme müdürü olan bir baba ve coğrafya öğretmeni bir annenin kızları olarak doğdu. Teyzesi Aysel Okan Türkiye'nin ilk kadın gazetecilerindendir. Diğer teyzesi arkeologdur. Ağabeyi vardır. İlkokulda üç okul değiştirdi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü'nde okudu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Hülya Avşar'ın yerine geçici olarak jürilik yaptı. Kahraman Tazeoğlu, Talu adına Kayıp Yüzyılın Prensesi: Oylum Talu kitabını yazdı. Şu anda TV 8'te Erken Baskı ve Bloomberg HT'de ise Faruk Bayhan'la birlikte İkonoskop isimli progamı sunmaktadır. 6 Nisan 2011 tarihinde 2010 Yılı Televizyon Yıldızları ödül töreninde sunuculuk yaptı. Habertürk kanalında Bir Yaz Gecesi Rüyası programını sundu. Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi'nde akademik kariyerini sürdürmektedir. Şu anda tv8'de, Oylum Talu ile Anlatacaklarım Var adlı programı sunmaktadır. Uzun bir aradan sonra 2016 yılının Ekim ayın itibarı ile Habertürk ekranlarında Burası Hafta sonu programını tekrar sunmaya başladı.