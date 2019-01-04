Organize İşler 2 ne zaman vizyona girecek?
Yılmaz Erdoğan'ın ilkini 2005 yılında çektiği Organize İşler, ikinci film ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Organize İşler, geçtiğimiz günlerde vizyon tarihinin ertelenmesi ile gündeme gelmişti. Peki, Organize İşler 2 ne zaman vizyona girecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Normal şartlar altında 1 Ocak tarihinde vizyona girmesi beklenirken erteleme kararı açıklanan Organize İşler 2 için sinemaseverlerin araştırmaları devam ediyor. Peki, Organize İşler 2 ne zaman vizyona girecek? İşte, o konu hakkında bazı detaylar
ORGANİZE İŞLER 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
1 Ocak’ta vizyona girmesi beklenen “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminin vizyon tarihi ertelendi.
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı filmin ertelenme sebebinin, BKM’nin salon işletmecileriyle halen müzakerelere devam etmesi olduğu ortaya çıktı. Vizyon tarihi henüz netleşmeyen “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral paylaşıyor.
Filmin mart ayında sinemaseverlerin karşısına çıkması bekleniyor.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
İstanbul şehrinde Organize İşler tam gaz devam etmektedir. Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir. Dönen dolaplar içinde saflar, temizler, kirliler iç içedir. Ve bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir: Asım’ın biricik kızı Nazlı dolandırılır. Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılır ise ne olur? Nazlı babasını organize işlerden caydırmak isterken, kendisi mi sazan sarmalına takılmıştır? Gerçeğin tipi bozuk olduğunda, insanlara yakışıklı yalanlar mı lazım olur?
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