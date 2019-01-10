Onur Büyüktopçu'dan Yemekteyiz açıklaması: Bu haftaya özel…
Onur Büyüktopçu, ekran macerasına kısa bir ara veren ve tekrar bölümleri yayınlanan Yemekteyiz ile ilgili açıklamada bulundu. Büyüktopçu, bu haftaya özel bir durumdan bahsetti. Peki, Yemekteyiz bu hafta hangi günler yayınlanacak?
Yeni haftaya iki gün gecikmeli başlayan Yemekteyiz’in akıbeti belli oldu. Program sunucusu Onur Büyüktopçu, instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Yemekteyiz yeni bu haftaya özel çarşamba - pazar arası saat 15.15’te tv8 ekranlarında Bu haftaya özel çarşamba - pazar arası saat 15.15’te tv8 ekranlarında”
PARA CEZASI VERİLDİ
RTÜK, TV 8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programında da çocuk gelişimine uygun olmayan unsurlar tespit etti. "Yemekteyiz" programında, genç bir yarışmacının sinirlenmesini gerektirecek bir durum olmadığı halde diğer yarışmacılara karşı terbiye ve saygı sınırlarını aşan tavırlar sergilediği, hırsla parmağını salladığı, bıçak ve eliyle masaya şiddetle vurduğu, mutfakta eşyaları fırlattığı görüldü.
Şiddet içerikli davranışların kesilmeden ekrana getirildiği tespitiyle TV 8'e ilgili yasanın, "Radyo ve televizyon hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izlenebileceği zaman diliminde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası verildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle