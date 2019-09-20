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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Olanlar Oldu filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Olanlar Oldu filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Olanlar Oldu filmi beyaz perdede yayınlanması ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ata Demirer'in başrolünü üstlendiği komedi türündeki Olanlar Oldu filminde Ege Bölgesi’nin en sevilen ilçelerinden birine ait görüntüler yer alıyor. Peki, Olanlar Oldu filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı, Hakan Algül'ün yönettiği, yapımcılığını BKM filmin üstlendiği 'Olanlar Oldu' filmi 20 Ocak 2017 tarihinde vizyona girmişti. Olanlar Oldu filmi, izleyenleri kahkaha ve eğlence dolu bir serüvene çıkartırken; Ata Demirer'in deniz aşkını gözler önüne seriyor. Sempatik oyuncu, iki farklı rolde izleyici karşısına çıkıyor. İmza attığı her filmde milyonları güldüren Ata Demirer Olanlar Oldu’da hem bir tekne kaptanı hem de 60'lı yaşlarda Döndü karakterini canlandırıyor. Ata Demirer’e kadroda Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Seda Güven ve Salih Kalyon eşlik ediyor.

OLANLAR OLDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi’nde yer alan Seferihisar‘ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

FİLMİN KONUSU

Bir Ege kasabasında geçen hikayede, oğlunun mürvetini görmek isteyen Döndü, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın (Tuvana Türkay) olaylara dahil olmasıyla olanlar oluyor.

 

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