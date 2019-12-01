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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.12.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Oh Olsun filmi ne zaman kaç yılında çekildi? Oh Olsun filminin oyuncuları kimlerdir?

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Oh Olsun filmi ne zaman kaç yılında çekildi? Oh Olsun filminin oyuncuları kimlerdir?

Yeşilçamın önemli filmlerinden birisi olan Oh Olsun, oyuncuları ve hangi tarihte çekildiği ile gündemde yer almaya devam ediyor. Başrollerinde Tarık Akan, Hale Soygazi gibi isimlerin yer aldığı Oh Olsun filminin oyuncuları arasında dikkat çeken birçok kişi yer alıyor. Peki, Oh Olsun filmi ne zaman kaç yılında çekildi? İşte, Oh Olsun filminin oyuncuları hakkında detaylı bilgiler

1973 yılında çekilen ve 1974 yılında vizyona giren Oh Olsun filmi, Arzu film stüdyolarında montajlandı.  Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini ise Ertem Eğilmez üstlenmiştir. Başrolleri ise Tarık Akan ve Hale Soygazi paylaşmaktadır. Film müziği sözü ve müziği Oktay Yurdatapan'a ait olan ve Füsun Önal'ın yorumladığı fimle aynı ismi taşıyan "Oh Olsun" şarkısıdır. Peki, Oh Olsun oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler

İşte, Oh Olsun filminin oyuncuları;

OyuncuRolKarakter
Tarık AkanFerit Haznedar-
Hale SoygaziAlev-
Hulusi KentmenFehmi HaznedarFerit'in babası
Kemal SunalFazıl HaznedarFerit'in abisi
Halit AkçatepeFerdi HaznedarFerit'in kardeşi
Münir ÖzkulBurhan UstaAlev'in babası
Adile Naşit-Ferit'in annesi
Metin AkpınarMetinDoktor Metin
Serap Olguner--
Beyza BaşarCananAlev'in kardeşi
Mürüvvet Sim-Alev'in annesi
Nevin GülerNevin-
İhsan Yüceİhsan Usta-

2010 YILINDA RESTORE EDİLDİ

1 Ocak 1974 tarihinde gösterime giren film, daha önce birçok film yönetmiş olan Ertem Eğilmez tarafından yönetildi. Filmin senaryosunu genellikle Eğilmez'in filmlerinde birlikte çalışan Sadık Şendil yazmıştır. ve aynı yıl Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanmıştır. O dönemler genellikle çapkın erkek rollerinde oynaya Tarık Akan bu filmde de 1970'li yıllarda birçok filmde aynı isimle oynadığı Ferit ismiyle bu filmde yer aldı. Ferit'in sevgilisi rolünde genç oyuncu Hale Soygazi (Alev) oynamaktadır.

Filmde Halit Akçatepe (Ferdi Haznedar), Metin Akpınar (Metin) rollerinde, 70'li yıllarda birçok filmde "Tarık Akan"'ın babası olarak yer alan Hulusi Kentmen bu filmde de aynı rol ile boy göstermiştir. Kemal Sunal (Fazıl Haznedar) rolüne can vermiştir ve ikinci sinema filmidir. Münir Özkul (Burhan Usta) ve Adile Naşit ise Ferit'in annesi rolüyle filmde boy göstermiştir.

Oh Olsun filmi 2010'lu yılların başında Vipsaş tarafından 1080p formatında restore edilmiştir. 2013 yılından itibaren televizyon kanallarında gösterilmeye başlanmıştır.

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