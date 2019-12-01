Oh Olsun filmi ne zaman kaç yılında çekildi? Oh Olsun filminin oyuncuları kimlerdir?
Yeşilçamın önemli filmlerinden birisi olan Oh Olsun, oyuncuları ve hangi tarihte çekildiği ile gündemde yer almaya devam ediyor. Başrollerinde Tarık Akan, Hale Soygazi gibi isimlerin yer aldığı Oh Olsun filminin oyuncuları arasında dikkat çeken birçok kişi yer alıyor. Peki, Oh Olsun filmi ne zaman kaç yılında çekildi? İşte, Oh Olsun filminin oyuncuları hakkında detaylı bilgiler
1973 yılında çekilen ve 1974 yılında vizyona giren Oh Olsun filmi, Arzu film stüdyolarında montajlandı. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini ise Ertem Eğilmez üstlenmiştir. Başrolleri ise Tarık Akan ve Hale Soygazi paylaşmaktadır. Film müziği sözü ve müziği Oktay Yurdatapan'a ait olan ve Füsun Önal'ın yorumladığı fimle aynı ismi taşıyan "Oh Olsun" şarkısıdır. Peki, Oh Olsun oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler
İşte, Oh Olsun filminin oyuncuları;
|Oyuncu
|Rol
|Karakter
|Tarık Akan
|Ferit Haznedar
|-
|Hale Soygazi
|Alev
|-
|Hulusi Kentmen
|Fehmi Haznedar
|Ferit'in babası
|Kemal Sunal
|Fazıl Haznedar
|Ferit'in abisi
|Halit Akçatepe
|Ferdi Haznedar
|Ferit'in kardeşi
|Münir Özkul
|Burhan Usta
|Alev'in babası
|Adile Naşit
|-
|Ferit'in annesi
|Metin Akpınar
|Metin
|Doktor Metin
|Serap Olguner
|-
|-
|Beyza Başar
|Canan
|Alev'in kardeşi
|Mürüvvet Sim
|-
|Alev'in annesi
|Nevin Güler
|Nevin
|-
|İhsan Yüce
|İhsan Usta
|-
2010 YILINDA RESTORE EDİLDİ
1 Ocak 1974 tarihinde gösterime giren film, daha önce birçok film yönetmiş olan Ertem Eğilmez tarafından yönetildi. Filmin senaryosunu genellikle Eğilmez'in filmlerinde birlikte çalışan Sadık Şendil yazmıştır. ve aynı yıl Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanmıştır. O dönemler genellikle çapkın erkek rollerinde oynaya Tarık Akan bu filmde de 1970'li yıllarda birçok filmde aynı isimle oynadığı Ferit ismiyle bu filmde yer aldı. Ferit'in sevgilisi rolünde genç oyuncu Hale Soygazi (Alev) oynamaktadır.
Filmde Halit Akçatepe (Ferdi Haznedar), Metin Akpınar (Metin) rollerinde, 70'li yıllarda birçok filmde "Tarık Akan"'ın babası olarak yer alan Hulusi Kentmen bu filmde de aynı rol ile boy göstermiştir. Kemal Sunal (Fazıl Haznedar) rolüne can vermiştir ve ikinci sinema filmidir. Münir Özkul (Burhan Usta) ve Adile Naşit ise Ferit'in annesi rolüyle filmde boy göstermiştir.
Oh Olsun filmi 2010'lu yılların başında Vipsaş tarafından 1080p formatında restore edilmiştir. 2013 yılından itibaren televizyon kanallarında gösterilmeye başlanmıştır.
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