Oflu Hoca Trakya'da filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Oflu Hoca serileri beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çekimleri yapılan Oflu Hoca Trakya'da filmi Atv ekranlarında yayınlanacak. Peki, Oflu Hoca Trakya'da filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Adem Kılıç ve Serkan Karaarslan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oflu Hoca Trakya'da filmi 13 Nisan 2018 tarihinde vizyona girmişti. Çetin Altay’ın Oflu Hoca’yı canlandırdığı Oflu Hoca Trakya'da filminin başrollerini Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin ve Bilal Çatalçekiç canlandırıyor.
KONUSU
Doğanspor'un başkanlığını yapan Oflu Hoca, genç yetenek Hayati'yi transfer etmek için Türkiye'nin öbür ucuna, Lüleburgaz'a gitmiştir. Ancak buraya ayak basar basmaz hiç beklemediği birşeyle karşılaşır. Her yönüyle bir Trakyalı olan Haspi de o gün hapisten çıkmıştır. Haspi dış görünüş olarak Oflu Hoca'nın tıpatıp kopyası gibidir, ancak karakterleri 180 derece farklıdır. Bu fiziksel benzerlik, Oflu Hoca ve Haspi'nin başına bela olacaktır
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