O Ses Türkiye finalistleri Barış ve Baran Solar kimdir?
Barış ve Baran Solar, O Ses Türkiye’nin finalistlerinden biri oldu. O Ses Türkiye'de binlerce kişi arasından sıyrılan Barış ve Baran Solar, hem performansları hem de hayat hikayeleriyle jüri üyelerini derinden etkilemişti. Peki, Barış ve Baran Solar kimdir?
İkiz kardeş olan Barış ve Baran Solar, O Ses Türkiye’ye katıldıkları gün hayatları hakkında bilgi vermişti. Üniversiteyi Milli Eğitim bursuyla İtalya’da okuyan Barış Solar, İstanbul’dan; öğretmenlik yapan Baran Solar ise Ankara’dan yarışmaya katılıyor. 33 yaşında olan ikili 12 yıldır müzikle ilgileniyor. Rahmetli babaları cezaevinde çalışan Solar kardeşler, bağlama çalmayı mahkumlardan öğrendiklerini söylediler.
O Ses Türkiye sahnesinde ilk olarak “Girme Yola Sen” şarkısını seslendiren ikili, 4 jüri üyesini de kendilerine döndürmeyi başardı. Barış ve Baran Solar, O Ses Türkiye'ye Beyazıt Öztürk'ün takımında devam etme kararı aldılar.
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