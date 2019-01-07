Adana’dan Kuzey Carolina'ya
Türk oyuncu Nihan Gür, sinema dünyasında basamakları hızla tırmanmaya devam ediyor.
Los Angeles’taki stüdyo deneyimiyle birlikte, New York’ta konservatura giden genç oyuncu Nihan Gür, 'Westworld' ve 'Criminal Minds’daki rolleri ile öne çıktı. Nihan Gür’ün en son rol aldığı filmleri arasında 5 Haziran 2018’de vizyona giren “The Debt Collector” de bulunuyor.
Tatil döneminden sonra yeni projelere hazırlanan Gür yaptığı açıklamada “Bu tatil arasını çok istediğim bir projeyi hayata geçirmek için kullanıyorum. Kendi hayat hikayemi yazıyorum. Küçük yaşta Adana’dan Kuzey Carolina'ya annem ve abimle göç ediyoruz. Daha sonra Los Angeles’ta devam eden hikayemi yazıyorum” dedi.
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