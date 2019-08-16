Nazan Kesal kimdir ve kaç yaşındadır?
Başarılı sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal, kariyer hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki performansı ile izleyicilerden büyük beğen alan ünlü oyucunun hayatı, sosyal medya ve internette son zamanlarda merak edilmeye başlandı. Peki, Nazan Kesal kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler.
Yer aldığı projelerle birçok ödüle layık görülen oyuncu Nazan Kesal, televizyon izleyicileri tarafından araştırılan isimlerden biri oldu. Süper Baba dizisi ile dizi dünyasına giriş yapan Kesal, son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Hümeyra Karabulut karakterine can vermişti. İşte, Nazan Kesal'ın merak edilen hayatına ilişkin detaylar.
NAZAN KESAL'IN HAYATI
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmeni Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal'la hayatını birleştiren Nazan Kesal, bir çocuk annesidir.
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