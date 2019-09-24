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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.09.2019 - 20:30, Son Güncelleme:

Mustafa Mert Koç kimdir kaç yaşındadır? Mustafa Mert Koç hangi dizilerde oynadı?

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Mustafa Mert Koç kimdir kaç yaşındadır? Mustafa Mert Koç hangi dizilerde oynadı?

Televizyon kariyerde Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile çıkış yakalayan genç oyuncu Mustafa Mert Koç'un hayatı televizyon izleyicileri ve magazinseverler tarafından merak ediliyor. Yakında yayın hayatına başlayacak olan Benim Adım Bir Melek isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncunun kariyer hayatı, bu gelişme ile beraber ön plana çıktı. Peki, Mustafa Mert Koç kimdir kaç yaşındadır? Mustafa Mert Koç hangi dizilerde oynadı?

Sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarla ilgi gören Mustafa Mert Koç, TRT1'de başlayacak olan Benim Adım Bir Melek dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Bu haberin ardından, "Mustafa Mert Koç kimdir? sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte, oyuncu Mustafa Mert Koç'un biyografisi ve merak edilen hayatı.

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Mustafa Mert Koç, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Genç oyuncu üniversite eğitimini siyasal bilgiler bölümünde tamamladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yapımcıların ve yönetmenlerin de dikkatini çeken Mustafa Mert Koç, Yeter adlı dizide asistan Mert karakterini canlandırdı.

Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde hayat verdiği Onur karakteriyle hayran kitlesini genişleten Mustafa Mert Koç, oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti.
Şahin Tepesi adlı diziyle bir kez daha ekranlara dönen oyuncu, TRT'in yeni dizisi Benim Adım Bir Melek dizisinin kadrosuna dahil oldu. Mustafa Mert Koç'un nasıl bir performans sergileyeceği hayranları tarafından merak ediliyor.

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