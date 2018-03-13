Mustafa Kemal Kurt kimdir? Survivor Mustafa Kemal Kurt'un hayatı

Acun Ilıcalı tarafından Survivor'a katılacağı açıklanan Mustafa Kemal Kurt günün en çok merak edilen isimlerinden oldu. Mustafa Kemal Kurt'un kim olduğunu ve daha önce neler yaptığını merak eden vatandaşlar, Survivor 2018'in yeni yarışmacısı hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Survivor'a yeni katılacak olan Mustafa Kemal Kurt hakkında merak edilen detaylar...

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.