Müslüm filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?
Müslüm filmi beyaz perde ardından ilk kez bir televizyon kanalında yayınlanacak. Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı, müzik dünyasında ‘Müslüm Baba’ olarak tanınan Müslüm Gürses’in acıklı hayat hikayesini anlatan Müslüm filminin kadrosunda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Peki, Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filminin oyuncuları kimler?
2013 yılında hayatını kaybeden Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan 'Müslüm' filmi, TV8’in 18 Ekim tarihli sinema kuşağında yer alıyor. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun "Hedefim, 'Ayla'nın rekorunu kırmak" dediği film gerek sahneleri gerekse oyuncularının performansıyla adından söz ettirmişti. Peki, Müslüm filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?
Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.
Gürses'in çocukluğunu Şahin Kendirci'nin canlandırdığı yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldı. 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu O Ses Türkiye ile tanınan Şahin Kendirci canlandırdı.
İzleyicinin yoğun ilgi gösterdiği film, 26 Ekim 2019 tarihinde vizyona girmişti.
MÜSLÜM NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses’in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses’in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.
MÜSLÜM KONUSU
Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.
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