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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Müslüm filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?

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Müslüm filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?

Müslüm filmi beyaz perde ardından ilk kez bir televizyon kanalında yayınlanacak. Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı, müzik dünyasında ‘Müslüm Baba’ olarak tanınan Müslüm Gürses’in acıklı hayat hikayesini anlatan Müslüm filminin kadrosunda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Peki, Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filminin oyuncuları kimler?

2013 yılında hayatını kaybeden Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan 'Müslüm' filmi, TV8’in 18 Ekim tarihli sinema kuşağında yer alıyor. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun "Hedefim, 'Ayla'nın rekorunu kırmak" dediği film gerek sahneleri gerekse oyuncularının performansıyla adından söz ettirmişti. Peki, Müslüm filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.

Gürses'in çocukluğunu Şahin Kendirci'nin canlandırdığı yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldı. 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu O Ses Türkiye ile tanınan Şahin Kendirci canlandırdı.

İzleyicinin yoğun ilgi gösterdiği film, 26 Ekim 2019 tarihinde vizyona girmişti.

MÜSLÜM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses’in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses’in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.

MÜSLÜM KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.

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