Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm'ün çekimleri nerede yapıldı?
Büyük ilgi gören ve yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından izlenen 'Müslüm' filmi, arabesk müziğin efsanevi ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini etkileyici bir şekilde izleyiciye sunuyor. Filmi izleyen seyirciler de bu filmin nerede çekildiği hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm'ün çekimleri nerede yapıldı?
Müslüm Gürses'in çarpıcı hayatına odaklanan Müslüm filmi, konusu ve oyuncuları kadar, nerde çekildiği ile de merak ediliyor. İşte, 2018'e damga vuran Müslüm filmi hakkında ayrıntılar...
Müslüm filmi; Müslüm Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan başlayıp Adana'da keşfedilmesine ve İstanbul'da yıldızlaşmasına kadar pek çok bilinmeyen yönü ele alınıyor.
Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses’in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses’in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.
MÜSLÜM FİLMİNİN KONUSU
Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.
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