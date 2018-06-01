Murat Ceylan'ın sevgilisi Lera Marchuk kimdir?
Survivor gönüllüler takımında yarışan Murat Ceylan'ın sevgilisi Lera Marchuk birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Survivor'da ödül oyununu kazanarak İstanbul'a gelen Murat Ceylan, sevgilisi Lera Marchuk ile dudak dudağa poz verdi ve Lera Marchuk'un hayatı hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Lera Marchuk kimdir?
Lera Marchuk, Ukrayna'nın başkenti Kiev’de yaşamını sürdürüyor. Kendi ülkesinde tanınan bir model olan Lera Marchuk, Instagram hesabından paylaştığı özel pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. 2016 yılından bu yana Survivor ile ismini duyurduktan farklı alanlarda kendisini gösteren Murat Ceylan ile aşk yaşıyor. Genellikle moda paylaşımlarında bulunan Lera Marchuk, Murat Ceylan ile çekilmiş fotoğraflarını da sık sık instagram üzerinden yayımlıyor.
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