MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah... 25 yıllık efsane geri dönüyor...
GeriTelevizyon Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah... 25 yıllık efsane geri dönüyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
25.12.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah... 25 yıllık efsane geri dönüyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah... 25 yıllık efsane geri dönüyor...

Bir Demet Tiyatro’nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, yılbaşı akşamı Kanal D’de...

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt ve yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler, 31 Aralık Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranda.

Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah... 25 yıllık efsane geri dönüyor... Bir Demet Tiyatro’nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, yılbaşı akşamı Kanal D’de... Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt ve yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler, 31 Aralık Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranda.
daha fazla video için

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle