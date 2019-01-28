Muhteşem İkili 11. bölüm fragmanında Barca'nın sıkıntısı bitmiyor
Muhteşem İkili dizisi yayınlanan 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Barca, Profesörün elinde sıkıntılı anlar yaşamaya devam ediyor. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Muhteşem İkili dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Barca, kapatıldığı yerden kaçmak için plan yapıyor. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Barca, Profesör tarafından kapalı bir zindanda tutulurken MKC, hastalığıyla boğuşmaktadır. Ameliyat olması için vakti olmayan MKC, yaşamı pahasına Barca’yı bulmak için yola koyulur.
Profesör, Barca’nın gizli görevde arkasında kim olduğunu öğrenmek için emniyetten bir köstebeğe ihtiyaç duyar. Birimdeki en zayıf halka Ahsen’dir. Profesörün artık Muhteşem İkili’nin yanında bir müttefiki vardır.
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