Muhteşem İkili dizisinin ilk bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Muhteşem İkili dizisi ekranlara gelen ilk bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Dizinin yayınlanan ilk bölümünde Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC Avrupa yakasının; herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ise Anadolu yakasının en iddialı Organize Şube komiserleriydi. Bu ikilinin kaderleri yine bir araya gelmelerine sebep oldu. İlk bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Muhteşem İkili dizisi yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşattı. Dizinin yayınlanan ilk bölümünde MKC ve Barca kendilerini giderek daralan bir çemberin ortasında, sevdiklerinin ve kendilerinin hayatları için mücadele ederken buldular. İlk bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC Avrupa yakasının; herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ise Anadolu yakasının en iddialı Organize Şube komiserleridir. Tüm polis teşkilatı bilir ki bu iki adam birbirlerinden nefret eder. Geçmişten, ta polis akademisinden gelen rekabetleri bir yana, aralarındaki asıl mesele son derece duygusal ve kişisel bir meseledir.
Yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki polisi dev bir uyuşturucu baskını karşı karşıya getirir. İkili bu işin sonunda çok güçlü bir ortak düşman edinmiş olurlar. MKC ve Barca kendilerini giderek daralan bir çemberin ortasında, sevdiklerinin ve kendilerinin hayatları için mücadele ederken bulurlar.
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