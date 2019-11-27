Müge Anlı’daki Mehmet Avcı olayı nedir? Mehmet Avcı olayında son durum?
Mehmet Avcı cinayeti Müge Anlı'ya konu olmaya devam ediyor. 2017 senesinde bağ evinde öldürülen Mehmet Avcı’nın ölümüyle ilgili sır perdesi henüz aralanmadı. Peki, Müge Anlı’daki Mehmet Avcı olayı nedir? Mehmet Avcı olayında son durum?
Yasak aşk, cinayet, şantaj gibi iddiaların bulunduğu Mehmet Avcı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. 2017’den bu yana aydınlatılamayan cinayetle ilgili kafa karıştıran pek çok detay var. İşte, Mehmet Avcı olayı nedir? Mehmet Avcı olayında son durum?
Manisa Akhisar ilçesine bağlı Selçuklu köyünün dışındaki bağ evinde yalnız yaşayan Mehmet Avcı, 10 Ekim 2017 tarihinde öldürülmüş ancak cinayeti işleyen kişi veya kişiler bulunamamıştı. Cinayetin bir numaralı şüphelisi Bekçi Ahmet 9 ay cezaevinde kalmıştı.
Mehmet Avcı olayında son durum?
Mehmet Avcı'nın oğlu babasının katilini bulmak için Müge Anlı canlı yayınına başvurdu ve olayın araştırılmasını istedi. İki yıl sonra Müge Anlı programına konu olan olayda; öldürülen Mehmet Avcı ile Bekçi Ahmet ve kuşçu İsa ile Perihan Hanım’ın eşinin karıştığı olaylara ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.
Son iiddialara göre Avcı evli olan Perihan Hanıma aşık oldu ve aşk mektubu bırakıp intihar etti. İddialar bununla da sınırlı değildi. Perihan Hanım'ın iddiasına göre Ahmet Bey kendisine uygun olmayan bir teklifte bulunmuştu.
Müge Anlı'da canlı yayında Mehmet Avcı'nın cinayet zanlısı aranırken konuşulan ilk iddia ise herkesi şoke etti. İddiaya göre ise Perihan ve Mehmet Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet'te ikisini kameraya çekiyor ve Perihan'a 'seni kameraya çektim benimle de beraber olacaksın' dediği yer aldı.
Mehmet Avcı'nın şüpheli ölümü ise araştırılmaya devam edilirken ortaya ahlaksız teklifler ekran başındaki herkesi şoke etti.
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