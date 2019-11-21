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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Müge Anlı’daki kısır olayı nedir? Sultan Kurum kimdir?

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Müge Anlı’daki kısır olayı nedir? Sultan Kurum kimdir?

Müge Anlı, kendi adını taşıyan programındaki yorumlarıyla zaman zaman sosyal medyaya ve sözlüklere konu oluyor. Deneyimli sunucu, son olarak yaptığı yorumla bir kez daha Twitter’da trend topic listesinde yer aldı. Peki, Müge Anlı’daki kısır olayı nedir? Müge Anlı neden TT oldu?

Müge Anlı 20 Kasım tarihli programda, 14 yaşında evlenip; "Kocam beni aldatıyor" diye programa katılan ve "kocasıyla eskiden birbirlerini çok sevdiklerini" dile getiren Sultan Kurum'a, şaşırtıcı bir tepki gösterdi.

Müge Anlı'nın 14 yaşında kendi rızasıyla evlenen Sultan Kurum'a yönelik, "Yani biz sınavda ter dökerken sen kısır yiyordun görümcelerinle." sözleri sosyal medyanın en çok tartışılan konusu oldu.

Müge Anlı’nın kocası tarafından aldatılan kadına söyledikleri kimileri tarafından hak görürken kimileri eleştiride bulundu.

SULTAN KURUM KİMDİR?

Sultan Kurum, Müge Anlı'ya canlı yayında; 31 yaşındaki eşi Metin Kurum ve 14 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin soba almak için evden çıktıklarını ve bir daha kendilerinden haber alınamadığını söyledi.

ı 20 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayında; 11 gündür kayıp olay Metin Kurum ve 14 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin nerede olduğu konusunda yeni bilgilere ulaşıldı.


Sultan Kurum eşiyle 12 yaşındayken anlaşıp, 14 yaşında evlenmiş. Sultan Kurum, ailesinin kendisini başka biriyle evlendireceği korkusuyla eşine kaçtığını dile getirdi. Sultan Kurum'un programa katılan annesi Satı Hanım, kızının eşi Metin'in kızını yıllardır bırakıp gittiğini ancak kızının hala kocasını sayıkladığını söyleyerek tepki gösterdi.

 

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