Müge Anlı’daki kısır olayı nedir? Sultan Kurum kimdir?
Müge Anlı, kendi adını taşıyan programındaki yorumlarıyla zaman zaman sosyal medyaya ve sözlüklere konu oluyor. Deneyimli sunucu, son olarak yaptığı yorumla bir kez daha Twitter’da trend topic listesinde yer aldı. Peki, Müge Anlı’daki kısır olayı nedir? Müge Anlı neden TT oldu?
Müge Anlı 20 Kasım tarihli programda, 14 yaşında evlenip; "Kocam beni aldatıyor" diye programa katılan ve "kocasıyla eskiden birbirlerini çok sevdiklerini" dile getiren Sultan Kurum'a, şaşırtıcı bir tepki gösterdi.
Müge Anlı'nın 14 yaşında kendi rızasıyla evlenen Sultan Kurum'a yönelik, "Yani biz sınavda ter dökerken sen kısır yiyordun görümcelerinle." sözleri sosyal medyanın en çok tartışılan konusu oldu.
Müge Anlı’nın kocası tarafından aldatılan kadına söyledikleri kimileri tarafından hak görürken kimileri eleştiride bulundu.
SULTAN KURUM KİMDİR?
Sultan Kurum, Müge Anlı'ya canlı yayında; 31 yaşındaki eşi Metin Kurum ve 14 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin soba almak için evden çıktıklarını ve bir daha kendilerinden haber alınamadığını söyledi.
ı 20 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayında; 11 gündür kayıp olay Metin Kurum ve 14 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin nerede olduğu konusunda yeni bilgilere ulaşıldı.
Sultan Kurum eşiyle 12 yaşındayken anlaşıp, 14 yaşında evlenmiş. Sultan Kurum, ailesinin kendisini başka biriyle evlendireceği korkusuyla eşine kaçtığını dile getirdi. Sultan Kurum'un programa katılan annesi Satı Hanım, kızının eşi Metin'in kızını yıllardır bırakıp gittiğini ancak kızının hala kocasını sayıkladığını söyleyerek tepki gösterdi.
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