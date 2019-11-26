Müge Anlı'da Arif Verimli neden yok? Müge Anlı Arif Hoca hasta mı?
Müge Anlı'da yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Psikiyatrist Arif Verimli, neden olmadığı ile araştırılmaya başlandı. Arif Verimli neden yok ve hasta mı sorusuna ek olarak programdan ayrıldı mı sorularını da akıllara getiren Arif Verimli, izleyicilerin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Müge Anlı'nın programında Arif Verimli neden yok ve hasta mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Müge Anlı'da Arif Verimli neden yok sorusu pek çok izleyicinin gündeminde yer almaya başladı. Arif Verimli hasta mı sorusuna cevap arayan izleyiciler, konuyla ilgili detayları internet üzerinden sorguladı. Peki, Müge Anlı'da Arif Verimli neden yok ve hasta mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
MÜGE ANLI'DA ARİF VERİMLİ NEDEN YOK?
Arif Verimli'nin bugünkü yayında neden olmadığı bilinmiyor ancak ünlü psikiyatrist 23 Kasım tarihinde sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bazı bilgiler paylaşmıştı. İşte, o paylaşım;
"Sevgili Takipçilerim; nur topu gibi bir Demir Eksikliğim oldu. Basit bir enfeksiyon geçirmişken rutin kan tahlilimde Demirimin ciddi düşük olduğu saptandı. Dostum Prof. Dr. Sami Kartı tarafından silah zoruyla tetkiklere tabi tutuldum. PET, Tomografi, Endoskopi ve Kolonoskopi sonrası Demir Eksikliği tedavim başladı. Bundan sonra çok sevdiğim çayı azaltacak olmak en kötüsü. Artık bana kan yapıcı pekmez mi gönderirsiniz n'aparsınız size kalmış. Bu sürede beni merak eden herkese çok teşekkür ediyorum, kavuşmak üzere, sevgilerimle..."
Müge Anlı'ya çıkıp kaybolan Demirimi arayacağım Şaka bir yana bütün tetkiklerin sonuçları çıktı. Hepsi temiz, sorun yok. Kullandığım tansiyon ilacı ve et yememem suçlu gibi...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle