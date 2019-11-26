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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Müge Anlı'da Arif Verimli neden yok? Müge Anlı Arif Hoca hasta mı?

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Müge Anlı'da Arif Verimli neden yok? Müge Anlı Arif Hoca hasta mı?

Müge Anlı'da yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Psikiyatrist Arif Verimli, neden olmadığı ile araştırılmaya başlandı. Arif Verimli neden yok ve hasta mı sorusuna ek olarak programdan ayrıldı mı sorularını da akıllara getiren Arif Verimli, izleyicilerin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Müge Anlı'nın programında Arif Verimli neden yok ve hasta mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Müge Anlı'da Arif Verimli neden yok sorusu pek çok izleyicinin gündeminde yer almaya başladı. Arif Verimli hasta mı sorusuna cevap arayan izleyiciler, konuyla ilgili detayları internet üzerinden sorguladı. Peki, Müge Anlı'da Arif Verimli neden yok ve hasta mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MÜGE ANLI'DA ARİF VERİMLİ NEDEN YOK?

Arif Verimli'nin bugünkü yayında neden olmadığı bilinmiyor ancak ünlü psikiyatrist 23 Kasım tarihinde sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bazı bilgiler paylaşmıştı. İşte, o paylaşım;

"Sevgili Takipçilerim; nur topu gibi bir Demir Eksikliğim oldu. Basit bir enfeksiyon geçirmişken rutin kan tahlilimde Demirimin ciddi düşük olduğu saptandı. Dostum Prof. Dr. Sami Kartı tarafından silah zoruyla tetkiklere tabi tutuldum. PET, Tomografi, Endoskopi ve Kolonoskopi sonrası Demir Eksikliği tedavim başladı. Bundan sonra çok sevdiğim çayı azaltacak olmak en kötüsü. Artık bana kan yapıcı pekmez mi gönderirsiniz n'aparsınız size kalmış. Bu sürede beni merak eden herkese çok teşekkür ediyorum, kavuşmak üzere, sevgilerimle..."

Müge Anlı'ya çıkıp kaybolan Demirimi arayacağım Şaka bir yana bütün tetkiklerin sonuçları çıktı. Hepsi temiz, sorun yok. Kullandığım tansiyon ilacı ve et yememem suçlu gibi...

 

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