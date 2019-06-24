Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Atv yayın akışında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının eksikliği dikkat çekti. Hafta içi her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının akıbeti merak konusu oldu. Gündüz kuşağı programı 21 Haziran Cuma günü izleyicilerin karşına çıkmıştı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Yaz sezonu nedeniyle pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi, bunlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 21 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümüyle haftanın finalini yaptı. Sezon finalinde programın arka planında çalışan isimler tek tek tanıtıldı ve Müge Anlı, ekip arkadaşlarının her birine teşekkürlerini iletti.
YENİ SEZON NE ZAMAN?
Uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan, kayıpları bulan ve aileleri kavuşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölüm tarihleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı, program geçtiğimiz yıl eylül ayının ilk haftasında sezonun açılışını yapmıştı.
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