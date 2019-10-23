Mucize Doktor'un yeni bölümünde Tanju ve Kıvılcım'dan Ali'ye hain plan! İşte Mucize Doktor'un 7. bölüm fragmanları
Perşembe akşamları ekranlara gelen Mucize Doktor, bu hafta 7. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde, Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokacak. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 7. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.
Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor 24 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanına Ali'nin yeni bir vakayı çözmesi damga vurdu. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle