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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Mucize Doktor'un yeni bölümünde Tanju ve Kıvılcım'dan Ali'ye hain plan! İşte Mucize Doktor'un 7. bölüm fragmanları

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Mucize Doktor'un yeni bölümünde Tanju ve Kıvılcım'dan Ali'ye hain plan! İşte Mucize Doktor'un 7. bölüm fragmanları

Perşembe akşamları ekranlara gelen Mucize Doktor, bu hafta 7. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde, Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokacak. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 7. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.

Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor 24 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanına Ali'nin yeni bir vakayı çözmesi damga vurdu. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokar.

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