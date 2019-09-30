Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler olacak? 4. bölümden 2. fragman yayınlandı
Perşembe akşamları ekranlara gelen Mucize Doktor dizisinin bu hafta yayınlanacak 4. bölümü öncesi, 2. fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Doktor Ali Vefa'nın bu hafta neler yapacağını merak eden diziseverler, fragman hakkındaki araştırmalarına hız verdi. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler olacak?
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Özge Özder gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor, 3 Ekim Perşembe akşamı 4. bölümüyle ekran önüne çıkacak. İşte, Mucize Doktor'un 4. bölüm fragmanları...
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.
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