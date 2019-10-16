Mucize Doktor'un yeni bölümünde Demir köşeye sıkışıyor! İşte Mucize Doktor'un 6. bölüm fragmanları
FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Mucize Doktor bu hafta 6. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizinin yeni bölümünde, Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Koşturmaca içindeki Ali ise kendisiyle ilgili yeni bir bilgi öğrenir. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanları ve 6. bölümün kısa özeti.
Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan ve Bihter Dinçel gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor, 17 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki bölümünde, Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önüne geçmeye çalışacak. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin merakla beklenen 6. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair ipuçları...
MUCİZE DOKTOR 6. BÖLÜM KISA ÖZETİ
Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.
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