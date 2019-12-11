Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 14. bölümde Doktor Ela sürprizi

Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Pınar Bulut ile Onur Koralp'in senaryo uyarlamasını yaptığı Mucize Doktor, bu hafta da heyecan dolu bir bölümle ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ferman’ın sırrını öğrenenen Ali'nin yaşadıkları dikkat çekecek. İşte, Mucize Doktor'un 14. bölüm özeti...

Mucize Doktor yeni bölümüyle 12 Aralık Perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde;

Ferman’ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman’la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir.

Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju’nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz’le Ali’ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır. Ve bu geç gelen dürüstlüğün Beliz-Ferman ilişkisini kurtarıp kurtarmayacağı belirsiz kalır.

DOKTOR ELA SÜRPRİZİ

FOX TV ekranlarında ilgiyle izlenen Mucize Doktor dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir dönemin efsanelerinden olan "Doktorlar" dizisinde "Doktor Ela" karakterine hayat veren Yasemin Ergene Özilhan Mucize Doktor'un 14. bölümünde konuk oyuncu olarak katılacak.

2009 yılında biten "Doktorlar" dizisinden tam 10 yıl sonra ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan, “Çok keyif aldım. Eski anılarımı yad ettim diyebilirim. Oyunculuk, ara verilince unutulacak bir şey değil. Sevdiğim ve özlediğim bir işti. 10 yıl sonra tekrar tatmış oldum’’ dedi. Doktorlar dizisindeki karakteri “Doktor Ela” karakterine hayat verecek olan Özilhan, diziden elde ettiği geliri de bir vakıfa bağışlayacak.