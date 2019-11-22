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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.11.2019 - 00:07, Son Güncelleme:

Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11. bölümde neler oldu?

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Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11. bölümde neler oldu?

Perşembe akşamları ekranlara gelen Mucize Doktor, bu hafta 11. bölümü ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Mucize Doktor'un yayınlanan son bölümünde, Kadın dizisinin Bahar karakteri hastaneye konuk oldu. Mucize Doktor'un yayınlanan son bölümünün ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11. bölümde neler oldu?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi, 21 Kasım akşamı 11. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde Ali'nin cerrahiye geri dönme istediği ekranlara yansıdı. Öte yandan dizinin bu haftaki bölümünde sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Kadın dizisinin başrol karakteri Bahar, hastaneye gelerek Ali ile anlamlı bir konuşma yaptı. Peki, Mucize Doktor'un 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilen detaylar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, zor da olsa patolojiye alışmaya çalışmaktadır. İşin kötüsü; artık Nazlı da onun cerrahiye geri dönmesine yardım etmeyecektir. Aynı sırada bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer. İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak zorundadır.

 

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