Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11. bölümde neler oldu?
Perşembe akşamları ekranlara gelen Mucize Doktor, bu hafta 11. bölümü ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Mucize Doktor'un yayınlanan son bölümünde, Kadın dizisinin Bahar karakteri hastaneye konuk oldu. Mucize Doktor'un yayınlanan son bölümünün ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11. bölümde neler oldu?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi, 21 Kasım akşamı 11. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde Ali'nin cerrahiye geri dönme istediği ekranlara yansıdı. Öte yandan dizinin bu haftaki bölümünde sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Kadın dizisinin başrol karakteri Bahar, hastaneye gelerek Ali ile anlamlı bir konuşma yaptı. Peki, Mucize Doktor'un 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilen detaylar.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali, zor da olsa patolojiye alışmaya çalışmaktadır. İşin kötüsü; artık Nazlı da onun cerrahiye geri dönmesine yardım etmeyecektir. Aynı sırada bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer. İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak zorundadır.
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