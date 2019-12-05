Mucize Doktor'un Demir'i Fırat Altunmeşe kimdir? İşte Fırat Altunmeşe'nin biyografisi

Mucize Doktor dizisinde Ali’ye rakip, şeytan tüylü, milyoner bir ailenin oğlu olan Demir, dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Demir karakterine hayat veren Fırat Altunmeşe "Kaçak Gelinler" isimli dizi ile ün kazandı. İşte, Fırat Altunmeşe'nin biyografisi ve merak edilen hayatı.

MUCİZE DOKTOR DEMİR KİMDİR?

20'lerinde, cerrahi asistan, Ali’ye rakip, şeytan tüylü, milyoner bir ailenin oğlu ama asla elde edemeyeceği bir saygının ve kazanamayacağı bir kalbin peşinde. Demir, Nazlı’ya gizlice aşık. Onu gerçekten bütün kalbiyle seviyor. Ama Nazlı, Ali’yi seçecek ve bu, Demir’e ağır gelecek. Demir, Nazlı’nın kendisi dururken nasıl olup da Ali’yi seçtiğini bir türlü anlamayacak ve bununla bocalayacak. Hastanede asistanlar arasında rekabet başlayınca Demir iyice köşeye sıkışacak.

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Fırat Altınmeşe, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu olan Fırat Altınmeşe,İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olmadan 2 sene sonunda bıraktı. Bir ara rap şarkı da yapan Fırat Altınmeşe, İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde 2 sene özel oyunculuk dersleri aldı.

2013 yılında başrolleriniTimuçin Esen ve Ahu Türkpençe'nin paylaştığı "Vicdan" adlı dizide oynadı.

2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram ile paylaştı. Dizi`nin diğer oyuncuları Şenay Gürler, Ege Aydan, Fırat Altunmeşe, Cihan Yenici, Romina Özipekçi ve Tuğçe Kıltaç'tır.

2015 yılında önce "Gizli Ajanda" adıyla çekilen sonra "Hesapta Aşk" adıyla vizyona giren filmde Meriç Aral, Derya Şensoy, Fırat Altunmeşe, Burak Tozkoparan, Kutay Kalabalık, Yasin Çam, Özlem Çakar, Bennu Gerede,Burhan Öçal rol aldı.

2016 yılında senaryosunu Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Kehribar" adlı dizideGürkan Uygun, Berk Hakman, Umut Karadağ, Dolunay Soysert, Özge Özder,Hakan Boyav, Necip Memili, Ayça Varlıer ile birlikte rol almıştır.