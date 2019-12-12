Mucize Doktor'un çekildiği hastane nerede? Mucize Doktor nerede çekiliyor?

FOX TV'de perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor dizinin çekim mekanı, araştırma konusu oldu. Mucize Doktor'un hastane çekimlerinin yapıldığı dev kompleksin nerede olduğu, pek çok dizisever tarafından merakla sorgulanıyor. İşte, Mucize Doktor'un çekim mekanı hakkında ayrıntılar...

Mucize Doktor dizisinde yer alan 'Berhayat Hastanesi' kurgu bir isimdir, gerçekte bu isimde bir hastane bulunmamaktadır. Dizinin çekimleri ise özel bir hastanenin İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan yerleşkesinde yapılmaktadır.

KONUSU VE OYUNCULARI

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler rol alıyor.

"Mucize Doktor" dizisi, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu ediniyor.