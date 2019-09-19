Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez kimdir?
Mucize Doktor dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Dizinin ana karakteri Ali Vefa'ya hayat veren oyuncu Taner Ölmez'in kim olduğu ise yeni dizinin seyircileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez kimdir?
Savant sendromlu doktor Ali Vefa'nın öyküsünün konu edinildiği Mucize Doktor'da, Doktor Ali'yi canlandıran Taner Ölmez'in kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri, son günlerde merak konusu oldu. Taner Ölmez, Mucize Doktor'da kırsalda doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen "Ali" karakterini canlandırıyor. İşte, Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hakkında tüm ayrıntılar...
Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır.
Genç oyuncu "İstanbul’un Altınları" dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. "Kapalı Çarşı" , "Kül ve Ateş" ile "Tatar Ramazan" dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise "Kayıp Şehir" dizisi ile olmuştur.
Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra pek çok ünlü firmanın reklamlarında da oynamıştır. Dünyaca ünlü "The O.C." dizisinin uyarlaması olan "Medcezir"de "Mert Serez" karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında "Katil Joe" tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla "Afife Jale Tiyatro Ödülü"ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde "Genç Osman" karakterini canlandırmıştır. 2018'de ise online platformalarda yayınlanan "Dudullu Postası" adlı yapımda rol almıştır.
Başarılı oyuncu son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un Ali'si olarak ekran önüne çıkmıştır.
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