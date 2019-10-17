Mucize Doktor'un 6. bölümünde Ali neyi öğrenecek? Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler olacak?
Mucize Doktor'un 6. bölümünde hastane yine oldukça hareketli olacak. Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verirken, Ali de bütün bu koşturmacanın sonunda kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenecek. İşte, Mucize Doktor'un 6. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan ve Bihter Dinçel'in kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor'un 6. bölümü bu akşam yayında olacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde neler olacağı, dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanları ve kısa özeti...
Mucize Doktor'un 17 Ekim Perşembe akşamı ekranlara gelecek 6. bölümünde;
Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.
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