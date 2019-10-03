Mucize Doktor'un 4. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana merakla takip edilen Mucize Doktor'un 4. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde, üst kademe birbirine girdi ve Açelya'nın kıskançlık krizi sonunda Ali'ye patladı. heyecanlı bölümün ardından Mucize Doktor'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Mucize Doktor'un 5. bölüm fragmanları...
Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği ve kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal ile Özge Özder gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor, 3 Ekim Perşembe akşamı 4. bölümüyle ekran önüne çıktı. Ekranlara gelen son bölüm sonrası, yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak 4. bölümünde;
Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.
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