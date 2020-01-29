Mucize Doktor'un 20. bölüm fragmanları yayınlandı!

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe akşamı ekranlra gelecek. Sevilen dizinin 20 bölümünde panik havası hakim olacak. Dizinin yeni bölümünde acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınacak. İşte, Mucize Doktor'un 20. bölümün kısa özeti...

Mucize Doktor'un 30 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümünde;

Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır. Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır. Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.