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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Mucize Doktor'daki Demir kimdir? İşte oyuncu Fırat Altunmeşe'nin biyografisi

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Mucize Doktor'daki Demir kimdir? İşte oyuncu Fırat Altunmeşe'nin biyografisi

Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan Mucize Doktor isimli dizide Demir karakterine hayat veren oyuncu Fırat Altunmeşe, seyiciler tarafından merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor. "Kaçak Gelinler" adlı dizi ile televizyon kariyerinde çıkış yakalayan genç oyuncu Fırat Altunmeşe Mucize Doktor'da 20'li yaşlarında bir cerrahi asistanını canlandırıyor. İşte, Fırat Altunmeşe'nin biyografisi ve hayatı hakkında detaylı bilgiler.

Genç oyuncu Fırat Altunmeşe yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Rol aldığı karakterler ve performansı ile dikkat çeken ünlü oyuncuyu şu sıralarda Mucize Doktor'da ekran karşısında görenler, "Mucize Doktor Demir kimdir?" sorusunun cevabını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, Mucize Doktor'un Demir'i Fırat Altunmeşe kimdir kaç yaşındadır? İşte, Fırat Altunmeşe'nin merak edilen hayatı hakkında detaylar.

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fırat Altunmeşe, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı. Ünlü oyuncu İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde 2 sene özel oyunculuk dersleri gördü.

2013 yılında başrollerini Timuçin Esen ve Ahu Türkpençe'nin paylaştığı "Vicdan" adlı dizide oynadı.

2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram ile paylaştı. Genç oyuncu şu sıralar Mucize Doktor adlı dizide Demir karakterine hayat veriyor.

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