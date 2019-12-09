Mucize Doktor'da Doktor Ela sürprizi! Yasemin Ergene Özilhan Mucize Doktor'a konuk oluyor

Yayınlandığı günden itibaren sevilerek izlenen Mucize Doktor 12 Aralık akşamı yayınlanacak olan 14. bölümü ile diziseverlerle buluşacak. Dizinin yayınlanan fragmanı ilgi görürken, oyunculuk kariyerini evlendikten sonra noktalayan Yasemin Ergene Özilhan'ın yeni bölüme damga vurması bekleniyor. Başarılı oyuncunun dizinin ilerleyen bölümlerinde de kadroda devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. İşte, Mucize Doktor 14. bölüm fragmanı..

MUCİZE DOKTOR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir. Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.