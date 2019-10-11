Mucize Doktor son bölümü ardından yeni fragman geldi: Ali Vefa aşık mı oldu?
Mucize Doktor dizisi 10 Ekim Perşembe günü 5. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Savant otizm sendromlu Ali Vefa'nın hikayesini anlatan Mucize Doktor’un son bölüm finali ardından yeni bölüm fragmanı da kısa sürede paylaşıldı. Yeni fragmandaki görüntüler ‘Ali Vefa aşık mı oldu?’ sorusunu gündeme getirdi. İşte, Mucize Doktor son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümden ilk görüntüler
The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor’un yayınlanan son bölümünde yine şaşırtıcı ve duygu yüklü sahneler vardı. Perşembe günleri ekrana gelen son bölümünde, Ali yıllar önce ölen kardeşine benzerliğiyle dikkat çeken bir çocuğun hayatını kurtardı. Finale ise Ali’nin Nazlı’ya olan duygularını öne çıkaran anlar damga vurdu. Yeni bölüm fragmanında ise Ali Vefa ve Başhekim Adil arasındaki diyalog şaşırdı. Duygularını sorgulayan Ali Vefa’nın "Bu çok tehlikeli ve karışık bir durum hocam. En iyisi ben kimseden hoşlanmayayım" sözleri şaşırttı.
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