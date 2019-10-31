Mucize Doktor nerede çekiliyor? Mucize Doktor'un çekildiği hastane nerede?
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana ilgiyle izlenen dizi Mucize Doktor, konusu ve oyuncularının yanı sıra çekim mekanları ile de dikkat çekiyor. Bir hastanede geçen ve savant sendromlu doktor Ali ve etrafındakilerin hayatını ele alan dizinin çekildiği hastane televizyonseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mucize Doktor nerede çekiliyor? Mucize Doktor'un çekildiği hastane nerede?
Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Mucize Doktor'da; Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan gibi isimler rol alıyor. Şimdilerde ise dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı merak konusu oldu. İşte, 'Mucize Doktor nerede çekiliyor?' ve 'Mucize Doktor'un çekildiği hastane nerede?' sorularının yanıtı...
Mucize Doktor dizisinde yer alan 'Berhayat Hastanesi' kurgu bir isimdir, gerçekte bu isimde bir hastane bulunmamaktadır. Dizinin çekimleri ise özel bir hastanenin İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan yerleşkesinde yapılmaktadır.
KONUSU VE OYUNCULARI
Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler rol alıyor.
"Mucize Doktor" dizisi, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu ediniyor.
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