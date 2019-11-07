Mucize Doktor hangi günler yayınlanıyor? Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan ve farklı hikayesi ile ilgi gören Mucize Doktor bu hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölüm fragmanlarının televizyonda yer bulmasıyla, Mucize Doktor'un yayın günleri merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Mucize Doktor hangi günler yayınlanıyor? Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde neler olacak?
Taner Ölmez’in başrolünü üstlendiği Mucize Doktor dizisi, 9. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Mucize Doktor'un geçen haftaki son bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, yeni bölümün ne zaman olduğu dizinin hayranları tarafından sorgulanmaya başlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde hastane yönetim kurulu Ali için toplanacak. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler olacak? Mucize Doktor hangi gün var? İşte, diziyle ilgili merak edilen bilgiler.
MUCİZE DOKTOR HANGİ GÜNLER VAR?
Mucize Doktor dizisi başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran 'Mucize Doktor' Perşembe akşamları saat 20.00'da yayınlanıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mucize Doktor dizisi, 7 Kasım Perşembe akşamı 9. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 9. bölümünde şunlar yaşanacak;
Mucize Doktor dizisi başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran 'Mucize Doktor' Perşembe akşamları saat 20.00'da yayınlanıyor.
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