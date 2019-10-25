Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanında Ali Vefa vuruluyor mu?
Mucize Doktor 7. son bölümünün ardından 8. yeni bölüm fragmanı ile seyirci karşısına çıktı. Son bölümde yine çocukların hayatını kurtaran Ali Vefa, kendi duygularını da dolaylı yoldan arkadaşlarına aktardı. Mucize Doktor'un son bölümü sonrasında 8. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Peki, Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanında Ali Vefa vuruluyor mu? İşte, son bölüm sonrası Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı
Mucize Doktor'un 8. yeni bölüm fragmanında izleyicilere gerilim dolu dakikalar yaşatacak görüntü ekrana geldi. Son bölümde yine hayatlar kurtaran Ali Vefa, Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında bu kez hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.Peki, Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanında Ali Vefa'nın başına bir şey gelecek mi? İşte, son bölüm ve yeni bölüm fragmanı için detaylar
MUCİZE DOKTOR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Mucize Doktor'un 8. yeni bölüm fragmanında bir markete giren Ali Vefa soygun ile karşılaştı. Soyguncu ile diyaloga giren Ali Vefa, kendini ifade etmekte zorlandı. Silahların patladığı son bölümde vurulan Ali Vefa mı oldu? İşte, o fragman;
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle