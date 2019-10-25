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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanında Ali Vefa vuruluyor mu?

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Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanında Ali Vefa vuruluyor mu?

Mucize Doktor 7. son bölümünün ardından 8. yeni bölüm fragmanı ile seyirci karşısına çıktı. Son bölümde yine çocukların hayatını kurtaran Ali Vefa, kendi duygularını da dolaylı yoldan arkadaşlarına aktardı. Mucize Doktor'un son bölümü sonrasında 8. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Peki, Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanında Ali Vefa vuruluyor mu? İşte, son bölüm sonrası Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı

Mucize Doktor'un 8. yeni bölüm fragmanında izleyicilere gerilim dolu dakikalar yaşatacak görüntü ekrana geldi. Son bölümde yine hayatlar kurtaran Ali Vefa, Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında bu kez hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.Peki, Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanında Ali Vefa'nın başına bir şey gelecek mi? İşte, son bölüm ve yeni bölüm fragmanı için detaylar

MUCİZE DOKTOR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor'un 8. yeni bölüm fragmanında bir markete giren Ali Vefa soygun ile karşılaştı. Soyguncu ile diyaloga giren Ali Vefa, kendini ifade etmekte zorlandı. Silahların patladığı son bölümde vurulan Ali Vefa mı oldu? İşte, o fragman;

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokar.

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