Mucize Doktor 2. son bölümünde Ferman şok! 3. bölüm fragmanında Ali Vefa çıldırdı!
Mucize Doktor 2. son bölümünde Ferman'ın Ali Vefa'ya bakış açısı biraz değişmeye başlarken, oynanan oyunlar bazı şeyleri değiştirmiştir. Ali Vefa ise küçük bir kızın hayatını kurtarmıştır. Kurtardığı bu hayat, Ferman'ı da derinden etkilemiştir. İşte, Mucize Doktor'un 2. son bölümünün ardında dikkat çeken 3. bölüm fragmanı ve yaşanan olaylar
Mucize Doktor, son bölümün ardından 3. yeni bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Ferman'ın yanına asistan olarak verilen Ali Vefa, son bölümde küçük bir kızın hayatını kurtarmasının ardından yeniden göz bebeği oldu. Peki, Mucize Doktor 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Mucize Doktor son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Mucize Doktor'un son bölümünün son sahnelerine ise Ferman ile Ali Vefa'nın Nazlı'nın telefonundaki diyalogu damga vurdu.
İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında Ali Vefa, kurtaramadığı bir hastası nedeniyle çok kötü bir psikolojiye bürünmüştür. Ailesi olarak gördüğü Adil'in yanına giderek, küçükken söylediği 'Doktor olunca her hastayı kurtarabilirsin' sözünü hatırlatan Ali Vefa, hayatının en büyük travmalarından birisini yaşamıştır. İşte, Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı;
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