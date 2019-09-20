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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.09.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Mucize Doktor 2. son bölümünde Ferman şok! 3. bölüm fragmanında Ali Vefa çıldırdı!

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Mucize Doktor 2. son bölümünde Ferman şok! 3. bölüm fragmanında Ali Vefa çıldırdı!

Mucize Doktor 2. son bölümünde Ferman'ın Ali Vefa'ya bakış açısı biraz değişmeye başlarken, oynanan oyunlar bazı şeyleri değiştirmiştir. Ali Vefa ise küçük bir kızın hayatını kurtarmıştır. Kurtardığı bu hayat, Ferman'ı da derinden etkilemiştir. İşte, Mucize Doktor'un 2. son bölümünün ardında dikkat çeken 3. bölüm fragmanı ve yaşanan olaylar

Mucize Doktor, son bölümün ardından 3. yeni bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Ferman'ın yanına asistan olarak verilen Ali Vefa, son bölümde küçük bir kızın hayatını kurtarmasının ardından yeniden göz bebeği oldu. Peki, Mucize Doktor 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Mucize Doktor son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Mucize Doktor'un son bölümünün son sahnelerine ise Ferman ile Ali Vefa'nın Nazlı'nın telefonundaki diyalogu damga vurdu.  

İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler. 

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında Ali Vefa, kurtaramadığı bir hastası nedeniyle çok kötü bir psikolojiye bürünmüştür. Ailesi olarak gördüğü Adil'in yanına giderek, küçükken söylediği 'Doktor olunca her hastayı kurtarabilirsin' sözünü hatırlatan Ali Vefa, hayatının en büyük travmalarından birisini yaşamıştır. İşte, Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı;

 

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