Mucize Doktor 18. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

FOX ekranlarından izleyiciyle buluşan Mucize Doktor, bu hafta perşembe akşamı 18. bölümüyle yayında olacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde Ferman, asistanlara zor bir görev verecek. İşte, Mucize Doktor'un 18. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...

Mucize Doktor'un 16 Ocak akşamı yayınlanacak 18. yeni bölümünde;

Ali, Nazlı’yla geçirdikleri lunapark gecesini Ferman’la paylaşmak ister ama Ferman, Ali’nin teklifsiz samimiyetinden rahatsız olur; bir de üstüne asistanları kaytarırken yakalayınca herkesi sınav yapmaya karar verir.

Diğer tarafta daha yeni ayrılmış yapışık ikizlerin durumu süratle kötüye gitmektedir. Asistanlar bir yandan Ferman’ın sınavına hazırlanır bir yandan ikizlerin durumuna çözüm bulmaya çalışırken Cerrahi Bölüm’ün maskotu, sekiz yaşındaki Betüş, hastaneye belki yirminci yatışını yapar.

Ali’yle aralarında çabucak bir yakınlık doğar ve Ali onun ameliyatını bizzat yapmak ister. Ama önce Ferman’ın onun için özellikle zorlaştırdığı sınavı geçmelidir. Sonunda ikizler vakasında bütün çareler tükenir ve ekip korkunç bir seçimle karşı karşıya gelir: Bir kardeşin yaşaması için diğerinin ölmesi gerekir. Ama hangisi? Kim bu ölümcül kararı verebilir?