Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi, dün akşam 12. bölümüyle ekranlarla geldi. Son bölümün hemen ardından, gelecek haftaki bölüme ilişkin pek çok ipucu veren 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziseverler şimdi Mucize Doktor'un gelecek haftaki bölümünde neler olacağını merak ediyor. İşte, Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı...
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor'un 5 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümüne ilişkin ilk fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, sevilen dizinin yeni bölümünden ilk fragman...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nazlı için karar anı gelip çatmıştır. Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye gelir. Adil’in Nazlı’yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır.
Nazlı’yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman’dadır. Ama bu da Beliz’i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir. Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle