Muammer Ketenci kimdir? Muammer Ketenci'nin eşi kim?
Jüri üyeliğini üstlendiği yarışma programındaki girdiği diyaloglarla adından söz ettiren Muammer Ketenci, uzun süredir katıldığı programlarda boy gösteriyor. Özel yaşamı ve kariyerine dair detaylar araştırılan Muammer Ketenci'nin eşinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Muammer Ketenci kimdir? Muammer Ketenci'nin eşi kim?
İki çocuk babası olan Muammer Ketenci'nin özel yaşamı ve eşi, televizyonseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Muammer Ketenci hakkında tüm ayrıntılar...
Muammer Ketenci, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim gördü.
Aslen Trabzon Akçaabat'lı olan Muammer Ketenci, 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar ile uğraştıktan sonra tekstil sektörüne geçti. İstanbul’da ve İstanbul dışında birçok üniversite seminerler veren Muammer Ketenci, birçok ünlü isimle çalışmalarına devam ediyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle